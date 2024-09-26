Площадь Иркутского цирка во время реконструкции увеличат до 8 тысяч квадратных метров

Подготовительные работы к реконструкции начались на площадке государственного цирка в Иркутске. Подробности сообщаются на сайте Росгосцирка.

В процессе подготовительных мероприятий планируется закрыть контур по периметру всего здания, а также провести демонтажные работы, устройство кровли помещений для животных и шпунтового ограждения котлованов слоновника и конюшни, усиление фундаментов здания, вывезти мусор.

После реконструкции площадь постройки увеличится до более 8 тысяч квадратных метров. Вместимость здания составит 1400 мест. У здания цирка появятся две одноэтажные пристройки – слоновник и конюшня, существующее помещения перепланируют и отремонтируют.

Проектом предусмотрены демонтажные работы и отделка помещений всего цирка, а на прилегающей территории проведут работы по благоустройству. На первом этаже для посетителей обустроят два буфета на 48 мест, гардероб и комнату отдыха для зрителей ВИП-лож.

Для артистов и персонала цирка появятся новые помещения, а также будут перепланированы прежние. Также здесь обновят крышу, заменят инженерные коммуникации и систему вентиляции, усилят конструкции стен и перекрытий.