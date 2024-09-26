Ставка по вкладам в крупнейших банках России выросли до 18%

Средняя максимальная ставка в топ-10 банков во второй декаде сентября выросла на 0,36 п.п., до 17,99% годовых. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Средняя ставка по вкладам вновь обновила более чем двухлетний максимум – в апреле 2022 года средняя доходность по депозитам была равна 16,58% годовых.

Максимальной ставка по вкладам в топ-10 российских банков за все время наблюдений с 2009 года была в первой декаде марта 2022 года – 20,51%. Ключевая ставка на тот момент составляла рекордные 20%.

Наибольший рост показали ставки по вкладам сроком свыше года – 1,07 п.п. Подросли ставки по депозитам от трех месяцев до года – 0,15–0,23 п.п. Доходность по депозитам до трех месяцев снизилась – на 0,04 п.п.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам в топ-10 банков в зависимости от срока за вторую декаду сентября 2024 года составили:

на срок до трех месяцев – 16,23% годовых (-0,04 п.п. к первой декаде сентября);

на срок от трех до шести месяцев – 17,06% годовых (+0,15 п.п.);

на срок от шести месяцев до одного года – 17,5% годовых (+0,23 п.п.);

на срок свыше одного года – 17,27% годовых (+1,07 п.п.).

При расчете средней максимальной ставки учитываются срочные банковские вклады, доступные любому клиенту без предварительных условий.

Напомним, что российский рынок акций растет несмотря на увеличение ключевой ставки. По итогам прошлой недели индекс Мосбиржи набрал около 3.5%, подойдя к важному уровню 2800 пунктов, а точнее 2816 пунктов – преодоление именно этой отметки будет означать формальный выход из медвежьего рынка.