Новый механизм сдерживания цен на яйца появится в России

Сетям запретят получать вознаграждение от поставщиков в 5% за продажу определенного количества товара. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект ФАС.

Документ относит яйца первой и второй категории к перечню социально значимых товаров, не предполагающих выплату вознаграждения. Сейчас к таким товарам отнесены хлеб, мясо кур, молоко.

«По оценке министерства, данная мера окажет положительное влияние на ценовую ситуацию на внутреннем рынке и в дальнейшем продукция птицеводства будет оставаться доступной для широкого круга потребителей», – сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Ранее стало известно, что наиболее заметный рост цен в Иркутской области в годовом выражении отмечен на куриные яйца, куриное мясо, рис, муку и бананы. Однако, цены на эти продукты в супермаркетах сети были ниже средних цен, зафиксированных на конец июня Росстатом.