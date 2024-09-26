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Новый механизм сдерживания цен на яйца появится в России

Сетям запретят получать вознаграждение от поставщиков в 5% за продажу определенного количества товара. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект ФАС.

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Документ относит яйца первой и второй категории к перечню социально значимых товаров, не предполагающих выплату вознаграждения. Сейчас к таким товарам отнесены хлеб, мясо кур, молоко.

«По оценке министерства, данная мера окажет положительное влияние на ценовую ситуацию на внутреннем рынке и в дальнейшем продукция птицеводства будет оставаться доступной для широкого круга потребителей», – сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Ранее стало известно, что наиболее заметный рост цен в Иркутской области в годовом выражении отмечен на куриные яйца, куриное мясо, рис, муку и бананы. Однако, цены на эти продукты в супермаркетах сети были ниже средних цен, зафиксированных на конец июня Росстатом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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