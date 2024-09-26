Более 400 тысяч молодых сосен высадили угольные предприятия Эн+ в 2024 году

Компания «Востсибуголь», входящая в основанный Олегом Дерипаской российский энергохолдинг Эн+, завершила работы по высадке саженцев сосны в Иркутской области. Лесовосстановление было проведено на территории Киренского лесничества на общей площади около 124 гектаров.

Компания «Востсибуголь» ежегодно проводит комплекс экологических мероприятий, в числе которых компенсационное лесовосстановление. В этом году под посадку были определены участки лесного массива в Верхнеленском таежном районе общей площадью 124 Га. На отведенной территории компания высадила около 250 тысяч саженцев сосны обыкновенной из расчета 2 тысячи деревьев на один гектар земли. Возраст сосенок – до двух лет, высота – 8 см. Эта акция стала заключительным мероприятием по лесовосстановлению в этом году для угольного бизнеса Эн+. Ранее компания «Разрезуголь», также входящая в энергохолдинг, провела посадку более 180 тысяч саженцев сосны на площади 51 гектар в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края. В течение последующих трех лет специалисты компании будут осуществлять мониторинг выполненной лесопосадки и проводить ежегодный агротехнический уход: прополку саженцев и восстановление противопожарной полосы. Только после этого участки будут переданы под управление региональных лесничеств. Стоимость всего комплекса лесовосстановительных работ, рассчитанного до 2027 года, оценивается в 25 миллионов рублей.

Также предприятия угольного дивизиона Эн+ в рамках экологической политики и программы по сохранению водных биоресурсов в этом году в полном объеме провели мероприятия по выпуску молоди рыб в водоемы Иркутской области, Красноярского и Забайкальского краев. Текущий год стал рекордным по зарыблению водоемов за последние пять лет – больше 76 тысяч мальков промысловых и краснокнижных пород рыб заселили экосистему рек и водохранилищ Сибири.

– Важно отметить, что экологическая политика Эн+, действующая на всех предприятиях группы, рассматривает в комплексе вопросы снижения негативного воздействия на окружающую среду, климата и сохранения биоразнообразия. Мы активно участвуем в сохранении природной среды и водных биологических ресурсов. Ответственное отношение к природе – основа производственной деятельности компании. Так, помимо компенсационных мероприятий неотъемлемой частью технологического процесса для нас остаются вопросы возвращения земель после завершения разработки в оборот. До конца этого года планируется завершить восстановительные работы на площади более 109 гектаров. В целом по программе, рассчитанной до 2034 года, планируется рекультивировать 1890 гектаров, стоимость проекта оценивается более чем в 8 миллиардов рублей, – Сергей Иванов, генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь».