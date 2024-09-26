Инфляционные ожидания растут, несмотря на рост ключевой ставки

Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки, которое состоялось на заседании 13 сентября 2024 г. Аналитики БКС Мир инвестиций приводят основные тезисы.
Ситуация в экономике и инфляция
- Текущий темп роста цен в августе составил 7,6% с сезонной корректировкой в годовом выражении. Базовая инфляция в августе была ниже среднего уровня II квартала, но выше среднего уровня I квартала 2024 г. Большинство индикаторов инфляционных ожиданий повысилось.
- Участники обсуждения согласились, что инфляционное давление оставалось высоким, и процесс дезинфляции, наблюдавшийся в начале 2024 г., пока не возобновился.
- Инфляция в III квартале 2024 г. складывается выше ожиданий Банка России.
- Инфляционные ожидания растут, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики. Это может указывать на снижение степени заякоренности инфляционных ожиданий, то есть увеличение их адаптивности.
- В условиях имеющихся ограничений на стороне предложения высокий внутренний спрос превосходит производственные возможности экономики и остается основным фактором сохранения повышенного инфляционного давления.
- Основным фактором, сдерживающим расширение предложения, остается дефицит трудовых ресурсов.
- Замедление экономического роста происходит преимущественно из‑за охлаждения внутреннего спроса или в основном из‑за ограничений на стороне предложения.
- Участники отметили, что бюджетная политика в целом оказывает значительное влияние на спрос в экономике. В первую очередь важны размер дефицита бюджета и скорость нормализации бюджетной политики.
Денежно-кредитные условия
- Денежно-кредитные условия существенно ужесточились с июльского заседания вслед за повышением ключевой ставки, ужесточением сигнала и повышением прогнозной траектории ключевой ставки в базовом сценарии Банка России.
- Участники отметили, что рост кредитования в июле – августе оставался высоким, хотя и замедлился в некоторых сегментах. Возросшие доходы населения и компаний позволяли им продолжать привлекать кредиты даже в условиях высоких процентных ставок.
- Для устойчивого снижения инфляции необходимо более существенное замедление роста общего кредитного портфеля.
- Участники обсуждения отметили, что произошедшее повышение ключевой ставки не привело к увеличению рисков для финансовой устойчивости для большинства заемщиков.
- Сберегательная активность населения остается высокой, однако дальнейшего ее роста пока не происходит. Высокие темпы роста доходов позволяют гражданам одновременно наращивать сбережения и увеличивать потребление.
- Участники заключили, что снижение темпов роста кредитования происходит слишком медленно, а требуемого усиления сберегательной активности не наблюдается. Это может говорить о недостаточной жесткости денежно-кредитных условий.
- По мнению участников обсуждения, необходим дополнительный импульс со стороны денежно-кредитной политики для усиления сберегательной активности, замедления роста кредитования и формирования устойчивого дезинфляционного тренда.
Решение по ключевой ставке
- В ходе обсуждения участники рассматривали следующее:
- Сохранение ключевой ставки на уровне 18% годовых.
- Повышение ключевой ставки до 19–20% годовых.
- Взвесив аргументы в пользу сохранения и повышения ключевой ставки, участники обсуждения пришли к выводу, что дальнейшее повышение ключевой ставки необходимо. При этом в складывающихся условиях наиболее взвешенным решением является повышение ключевой ставки в сентябре до 19% годовых.