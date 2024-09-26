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Беспрецедентно дешевый рынок и идеальная точка входа – аналитики БКС прогнозируют рост рынка

Аналитики БКС представили стратегию на IV квартал 2024. Они понизили цель по Индексу МосБиржи на 11%, до 3400, на 12 месяцев вперед (потенциал роста — 23% без дивидендов, 32% — с дивидендами), сохранив «Нейтральный» долгосрочный взгляд, при этом краткосрочный — остается «Позитивным».

– Беспрецедентно дешевый рынок (за исключением 2022 г.) с фундаментальной точки зрения создает идеальную точку входа в IV квартале 2024 г.: ожидания разворота ставки в конце II квартала 2025 г. станут драйвером рынка уже в I квартале следующего года, – пишут аналитики БКС в своём отчете.

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Они считают, что есть риас повышения ставки в октябре, затем они ожидают стабилизацию. Они прогнозируют плавный рост рынка с октября после заседания ЦБ, бурный — с февраля на ожидании снижения ставки в конце II квартала 2025 г.

Они включили в краткосрочный топ-7 Сбер-ао, ТКС, Полюс, Ozon, Мосбиржа, Яндекс и Татнефть-ао, в дивидендный топ –  МТС, Башнефть-ап, Транснефть-ап, Совкомфлот, Сбер-ао.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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