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Путин предложил изменить условия применения ядерного оружия

Перечень военных угроз дополнят. Об этом сказано в официальном Telegram-канале Кремля.

Предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Так, в проекте государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание.

Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание: в обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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