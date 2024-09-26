Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-5 лучших доходных дебетовых карт

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в сентябрьский Топ-5 самых выгодных дебетовых карт с начислением максимальных процентов на остаток на счете, по версии портала Банки.ру. Аналитики портала посчитали выгоду, которую можно получить при хранении на доходной карте суммы в 100 тысяч рублей в течение 3 месяцев – при соблюдении условий, необходимых для получения максимальной доходности.

Как указывается в сравнительной таблице, в Банке Уралсиб первый месяц процент на остаток в 16% годовых начисляется без каких-либо условий. Затем — при сумме покупок от 20 тысяч рублей в месяц (иначе — 0,1% годовых). Согласно расчетам экспертов, при соблюдении данных условий, доход по карте за три месяца составит 4053 рубля.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».