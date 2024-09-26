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Минфин разработал меры противодействия налоговому «демпингу» малого бизнеса

Переехавшие компании и ИП обяжут в течение трех лет платить налоги в прежнем размере. Об этом пишет РКБ со ссылкой на проект Минфина.

Минфин предложил меры по борьбе с номинальной миграцией компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), в регионы со сниженными ставками этого единого налога, заменяющего все остальные. Соответствующие поправки в законодательство статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов направил на рассмотрение в исполнительные органы субъектов (документ от 16 сентября есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием; получение документа подтвердил и источник в одном из регионов).

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Поправки предполагают, что для бизнесов на УСН, которые перерегистрировались в регион с более низкой ставкой налога, в течение трех лет будет сохраняться ранее действовавший уровень нагрузки.

Указанные предложения рассматриваются по запросу субъектов, заявили РБК в Минфине. «Такие изменения направлены на предотвращение получения необоснованной налоговой выгоды за счет перерегистрации бизнеса в другие регионы», – указали там.

Ранее Минфин РФ предложил расширить прогрессивную шкалу НДФЛ, снизив порог годового дохода для применения ставки 15% до 2,4 млн руб. и введя еще три ступени с максимальной ставкой 22% для доходов свыше 50 млн руб. Министерство внесло в правительство пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025–2026 гг., в также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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