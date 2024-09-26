Куда бы поехали россияне в гастропутешествие?

89% жителей страны хотели бы совершить гастропутешествие именно по России, а 21% уже реализовали задуманное. Такие данные получил ИОМ Анкетолог в своем опросе.

Среди тех, кто хотел бы совершить поездку с целью гастрономического туризма, больше всего хотели бы отправиться:

На Байкал (67%)

В Татарстан (48%)

На Камчатку (47%)

В Дагестан (45%)

В Алтайский край (39%)

В Приморский край (27%)

В Калининград и область (23%)

В Башкортостан (23%)

Всего ради гастрономических открытий по стране путешествуют 17% россиян. Абсолютное большинство хотели бы вернуться, чтобы попробовать блюда традиционной кухни еще раз (95%)

89% опрошенных хотели бы совершить поездку по России с целью гастрономического туризма в будущем. Подтолкнуть выбрать тот или иной регион для путешествия может наличие в нем гастрономического гида – об этом заявил каждый пятый респондент. 85% респондентов говорят, что воспользовались бы гастрономическим гидом при планировании поездки в другой город или страну.