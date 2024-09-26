Куда бы поехали россияне в гастропутешествие?

89% жителей страны хотели бы совершить гастропутешествие именно по России, а 21% уже реализовали задуманное. Такие данные получил ИОМ Анкетолог в своем опросе.
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Среди тех, кто хотел бы совершить поездку с целью гастрономического туризма, больше всего хотели бы отправиться:
- На Байкал (67%)
- В Татарстан (48%)
- На Камчатку (47%)
- В Дагестан (45%)
- В Алтайский край (39%)
- В Приморский край (27%)
- В Калининград и область (23%)
- В Башкортостан (23%)
Всего ради гастрономических открытий по стране путешествуют 17% россиян. Абсолютное большинство хотели бы вернуться, чтобы попробовать блюда традиционной кухни еще раз (95%)
89% опрошенных хотели бы совершить поездку по России с целью гастрономического туризма в будущем. Подтолкнуть выбрать тот или иной регион для путешествия может наличие в нем гастрономического гида – об этом заявил каждый пятый респондент. 85% респондентов говорят, что воспользовались бы гастрономическим гидом при планировании поездки в другой город или страну.