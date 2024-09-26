Деревообрабатывающий завод из Казачинско-Ленского района завершил работу с нацпроектом «Производительность труда»

46 миллионов рублей — таков экономический эффект от реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда» на заводе компании «Русфорест Магистральный». Предприятие вошло в нацпроект с увеличить производительности цеха по выпуску строганных сухих изделий (это максимальный уровень переработки древесины).

Фото предоставлено компанией

Команда предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций, оператором реализации нацпроекта в регионе, провели модернизацию установки торцовки, оборудовали пневмоинструментом рабочее место упаковщика транспортного пакета, сформировали оптимальную последовательность выполнения операций на участке строжки погонажных изделий, сортировки и упаковки пиломатериалов. В итоге время протекания процесса изготовления погонажных изделий сократилось на 66%, запасы незавершенного производства сократились на 54%, выработка на одного сотрудника увеличилась на 43%.

Фото предоставлено компанией

«На территории Иркутской области находится 6 % лесов России, поэтому, конечно, у нас очень развит лесопромышленный комплекс. Нацпроект «Производительность труда» позволяет представителям этой отрасли более бережно, эргономично и эффективно выстроить работу на предприятии. Мы рассчитываем, что, внедрив элементы бережливого производства и увидев реальную экономию, руководители лесоперерабатывающих предприятий перейдут к следующему этапу улучшений –модернизации и внедрению технологических новинок в свою деятельность, что, конечно, положительно скажется на экономике Иркутской области», — рассказала заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

Фото предоставлено компанией

Особенность сухого строганного пиломатериала как раз в технологии производства. Промышленная термообработка обеспечивает плавную и постепенную сушку, что придаёт строганной продукции высокие эксплуатационные качества — надёжность, экологичность и долговечность. После завершения процесса строганные пиломатериалы готовы к монтажу, при этом можно не бояться усушки или деформаций.

Следующим направлением работы команды — уже самостоятельной, без участия РЦК — станет цех сухой сортировки пиломатериала. А для дальнейшего увеличения объемов производства необходимы инвестиции, которые предприятие планирует получить в рамках системных мер поддержки на увеличение мощностей сушильного комплекса.

Фото предоставлено компанией

Напомним, основная задача национального проекта «Производительность труда» – обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики не ниже, чем на 5% в год. Команды специалистов предприятий-участников проходят обучение методам и технологиям бережливого производства под руководством экспертов Регионального центра компетенций, чтобы совместно проанализировать весь производственный процесс, найти проблемные места и точки роста и реализовать план по оптимизации. К настоящему моменту в Иркутской области уже свыше 80 предприятий присоединились к нацпроекту.

Следить за событиями нацпроекта и новостями предприятий, которые в нём участвуют, вы можете в телеграм-канале РЦК либо в сообществах в ВК и ОК.