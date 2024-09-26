76 семей переселили из аварийного жилья в зоне БАМа в Усть-Куте

В городе Усть-Кут в Иркутской области из аварийного жилья, расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали, переселили 76 семей с начала 2024 года. Расселено 3,2 тыс. квадратных метров аварийного жилищного фонда.

– Наша общая ответственность – обеспечить граждан комфортным жильем взамен тех квартир, что уже не отвечают требованиям безопасности. С 2019 года мы уже переселили 575 семей из 24,9 тысяч квадратных метров аварийного фонда в зоне БАМа. Работу продолжаем, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Жителям предлагается несколько вариантов: приобретение муниципальным образованием жилых помещений, в том числе на вторичном рынке, либо предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилых помещений в разных населенных пунктах Иркутской области.