Эн+ инвестирует 12 млн рублей в лабораторию виртуальной реальности ИРНИТУ

Энергохолдинг Эн+ и руководство ИРНИТУ подписали договор о намерениях по созданию в стенах университета VR-лаборатории. Тренировка в условиях виртуальной реальности позволит студентам более четко ориентироваться в повседневной работе энергообъектов. Инвестиции в проект составят 12 млн рублей.

Имитация работы с реальным оборудованием ТЭЦ и ГЭС позволит повысить качество подготовки студентов за счет детальной проработки процесса во время тренировок в условиях виртуальной реальности. Кроме того, на VR-тренажерах будет производиться отработка ошибок, позволяющая избежать аварий, а также минимизировать время на их исправление на реальном объекте.

Кроме того, в VR-лаборатории, открытие которой запланировано на февраль 2025 года, будет проводится профориентационная работа со школьниками для популяризации энергетических профессий.

– Это не первый наш совместный проект. ИРНИТУ – наш самый главный и надежный партнер в сфере обучения и дальнейшего развития наших сотрудников. Надеемся, что мы продолжим и дальше вместе работать, и создавать уникальную среду для образования, – заместитель генерального директора Эн+ по управлению персоналом Наталья Альбрехт.

– Мы подписали соглашение с нашим генеральным партнером, компанией Эн+, по развитию современных образовательных технологий. Мы благодарны энергохолдингу, ведь он уже много лет вкладывает ресурсы и идет бок о бок с университетом, готовя кадры и привлекая талантливых студентов. И университет делает все возможное, внедряя передовые технологии, чтобы выпускники были как можно более конкурентоспособны, – ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.

Сотрудничество основанного Олегом Дерипаской энергохолдинга Эн+ с ИРНИТУ носит многолетний стратегический характер, на базе вуза уже реализуются многие образовательные проекты компании.