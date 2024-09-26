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ИНК вошла в двадцатку самых прибыльных компаний России

Список Forbes из 100 организаций возглавила Роснефть.

В рейтинге новый лидер – государственная нефтяная компания «Роснефть», которая получила чистую прибыль в 1,529 трлн рублей по итогам 2023 года. Прошлогодний лидер – «Газпром» – выпал из списка с рекордным убытком в 583 млрд рублей в 2023 году.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) заняла 19 место с чистой прибылью в 139,1 млрд рублей. Это на 38,4 млрд больше, чем в 2022-м.

Суммарная прибыль 100 участников рейтинга превысила 13,2 трлн рублей. Год назад суммарная прибыль равнялась 9,27 трлн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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