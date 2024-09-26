Автокредитов почти на 1,6 трлн рублей выдано с начала года

А количество займов превысило 1,1 млн ед.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-августе 2024 года было выдано автокредитов на сумму 1 598,9 млрд руб. или почти в 2 раза (или на 97,6%) больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-августе 2023 года – 809,0 млрд руб.). Столь существенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, помимо прочего, объясняется эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в 2023 году.

Стоит также отметить, что в январе-августе 2024 года было выдано и рекордное количество автокредитов – 1 108,6 тыс. ед., что на 87,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе-августе 2023 года – 591,4 тыс. ед.).

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-августе 2024 года отмечен в:

Москве (121,34 млрд руб.),

Московской обл. (103,01 млрд руб.),

Санкт-Петербурге (76,36 млрд руб.),

Республике Татарстан (72,55 млрд руб.),

Ростовской обл. (70,92 млрд руб.).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-августе 2024 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов продемонстрировали:

Ростовская обл. (+179,6%),

Чувашская Республика (+134,5%),

Самарская обл. (+127,8%),

Воронежская обл. (+119,5%),

Удмуртская Республика (+119,4%).

В Москве и Санкт-Петербурге объемы автокредитования выросли на 61,7% и 52,7% соответственно.

«Высокие темпы роста объемов выданных автокредитов в январе-августе 2024 года по сравнению с прошлым годом объясняются, прежде всего, эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в 2023 году, - полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом после возобновления массовых поставок новых автомобилей во второй половине 2023 года выдача автокредитов начала расти. В последнее время столь существенные темпы выдачи обусловлены, прежде всего, ожиданиями дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили из-за роста ставок, а также в связи с предстоящей 1 октября индексацией утилизационного сбора. Стоит также отметить акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов, а также субсидированные ставки от автопроизводителей».