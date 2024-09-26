Восьми работникам учреждения в Ангарском районе не выплачивали зарплату

В Иркутской области восьми работникам Ангарского района водных путей и судоходства не выплачивали зарплату. Подробности рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Вскрыты факты неверного начисления заработной платы и ее несвоевременной выплаты восьми работникам бюджетного учреждения», – говорится в сообщении.

Для защиты трудовых прав граждан было внесено представление начальнику Ангарского района водных путей и судоходства, после чего выплаты были произведены. Кроме того, руководителю назначили административный штраф.