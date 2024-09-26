Пожароопасный сезон завершился в Иркутской области

В Иркутской области завершен пожароопасный сезон, который был открыт с 10 апреля на юге, с 13 мая – на всей территории региона, рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Закрытие сезона также началось поэтапно: с 11 сентября он был окончен в девяти лесничествах на севере Иркутской области, затем 18 сентября – еще в 11 лесничествах. Последними территориями, где с 26 сентября завершен пожароопасный сезон, стали Аларское, Ангарское, Баяндаевское, Голоустненское, Заларинское, Зиминское, Иркутское, Качугское, Кировское, Куйтунское, Нукутское, Ольхонское, Осинское, Усольское, Усть-Ордынское, Черемховское и Шелеховское лесничества.

Перед началом пожароопасного сезона была проведена комплексная работа по обновлению и ремонту техники, дополнительному набору и обучению специалистов, были организованы профилактические мероприятия.

Всего в пожароопасный сезон 2024 года в лесном фонде в Иркутской области было зафиксировано 792 лесных пожара на общей площади 234 863,52 гектара, на всей территории региона – 809 возгораний на площади 236 748,12 гектаров. Основными причинами пожаров стали грозы и неосторожное обращение с огнем.