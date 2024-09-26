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Контрабанду ценных предметов на 50 млн рублей пресекли в Иркутске

В Иркутске пресекли канал контрабанды мускуса кабарги в одну из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Продукцию на 50 млн рублей планировали экспортировать по поддельным документам, рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Раскрыть схему нелегального вывоза позволило задержание готовой к отправке за рубеж партии ценных предметов. После были установлены участники организованной преступной группы, в состав которой входили директор и сотрудница фирмы, зарегистрированной в Иркутской области, а также другие лица.

Подозреваемые использовали фиктивные договоры купли-продажи товара для легализации приобретения желез кабарги на внутреннем рынке и получения разрешения на вывоз.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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