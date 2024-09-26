Майнеры в Иркутской области за год стали потреблять на 32% больше электричества

В Иркутской области зафиксировали рост потребления электричества майнерами: за год показатели выросли более чем на треть. Об этом в рамках «Российской энергетической недели» рассказал председатель правительства региона Константин Зайцев.

По данным представителя власти, в Приангарье с 2020 года потребление электрической энергии возросло почти на 20% – с 56 млрд кВт-ч до 66,8 млрд кВт-ч. В категории «население» – на 31%, с 7,2 млрд кВт-ч до 9,5 млрд кВт-ч в 2023 году.

В июле 2024 года рост потребляемой мощности майнингом к июлю прошлого составил почти 32 % – 1107 МВт против 842 МВт соответственно.

Установленная мощность энергосистемы Иркутской области составляет 13145 МВт, которая почти на 70 %, 9187 МВт, состоит из возобновляемых источников энергии.