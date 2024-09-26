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В Усолье-Сибирском создадут новые мощности для предотвращения энергодефицита из-за майнинга

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В Иркутской области продолжается работа для предотвращения возникновения дефицита в юго-восточной части объединенной энергетической системы Сибири. С этой целью в Усолье-Сибирском создадут новые мощности, рассказал в рамках «Российской энергетической недели» председатель правительства Приангарья Константин Зайцев.

По данным спикера, проведены коммерческие отборы необходимых генерирующих объектов. По их итогам к 2029 году будут построены 1305 МВт новых угольных энергоблоков, из которых 690 МВт (53 %) – на базе Иркутской ТЭЦ-11 в городе Усолье-Сибирском Иркутской области.

«Пока строится новая генерация, строятся электрические сети, Иркутская область вынуждена изыскивать возможности продолжать социально-экономическое развитие и очевидно, что нам придется придерживать неконтролируемый рост майнговой нагрузки, соответствующее обращение в Правительство РФ уже направлено», – подчеркнул Константин Зайцев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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