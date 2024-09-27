Сроки доставки товаров из Китая увеличатся в октябре

Одна из причин – празднование Дня образования КНР с 1 по 7 октября. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на логистические компании и службы доставки.

Чтобы избежать затруднений, китайские перевозчики высвобождают склады и сгружают товары на границу. Срок мультимодальной доставки из КНР, по данным мультисервисного оператора логистических услуг ПЭК, уже составляет 55–60 дней. Наиболее уязвимы к задержкам электроника, одежда, обувь, комплектующие и интернет-торговля. Но перевозчики начали переориентировать поставки через Монголию. Новый логистический маршрут облегчит ситуацию, говорят эксперты.

Длинные выходные в Китае с 1 по 7 октября по случаю празднования Дня образования КНР вызывают затруднения в доставке товаров.

– В период празднования логистические компании уйдут на выходные и рынок ощутит задержку в сроках доставки грузов ориентировочно на 15–25%, – рассказала «Известиям» руководитель департамента международных перевозок BXB by Boxberry Екатерина Пашовкина. – Снизятся темпы производства, вырастет срок совершения торговых операций и отгрузки товаров.

День образования Китайской Народной Республики считается главным государственным праздником страны. Он празднуется 1 октября с 1949 года. С этого дня в Китае начинается одна из двух «Золотых недель», когда праздничные дни (1-3 октября) объединяются с выходными и образуют вместе нерабочую неделю, так было установлено в 1999 году для стимулирования путешествий.