Набиуллина: рост кредитования экономики РФ остается высоким

Речи об остановке кредитования экономики РФ не идет, несмотря на рост ключевой ставки.Темпы роста корпоративного кредитования остаются очень высокими — более 21% в годовом выражении, при этом рост розничного кредитования начал замедляться, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

– Повышение ключевой ставки постепенно оказывает влияние на кредитную активность, но речи об остановке кредитования не идет. Данные за июль – август, оперативные данные за сентябрь показывают, что общий рост кредита остается существенным. Хотя по сегментам кредитного рынка влияние неравномерное. Если сравнивать со II кварталом, то налицо замедление в рознице, а корпоративное кредитование остается очень высоким, – подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Напомним, 13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку до 19%. Инфляция в III квартале 2024 г. складывается выше ожиданий Банка России. Инфляционные ожидания растут, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики. Замедление экономического роста происходит преимущественно из‑за охлаждения внутреннего спроса или в основном из‑за ограничений на стороне предложения. Рост кредитования в июле – августе оставался высоким, возросшие доходы населения и компаний позволяли им продолжать привлекать кредиты даже в условиях высоких процентных ставок.