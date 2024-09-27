Топ-10 самых прибыльных компаний России по версии Forbes

Из региональных компаний в топ-100 вошла Иркутская нефтяная компания. Она находится на 19-м месте. Тройку лидеров рейтинга возглавляет «Роснефть», «Сбер» и «Сургутнефтегаз».

Forbes опубликовал рейтинг 100 крупнейших по размеру чистой прибыли российских компаний. Его возглавила «Роснефть» с результатом 1,529 трлн руб. по итогам 2023 года.

Топ-10 самых прибыльных компаний России по итогам 2023 года:

1. «Роснефть» с чистой прибылью 1,529 трлн руб.;

2. «Сбер» (1 508,6 млрд руб.);

3. «Сургутнефтегаз» (1 322,1 млрд руб.);

4. ЛУКОЙЛ (1 160,3 млрд руб.);

5. НОВАТЭК (469,5 млрд руб.);

6. ВТБ (432,5 млрд руб.);

7. «Сахалинская энергия» (315,3 млрд руб.);

8. «Транснефть» (306,6 млрд руб.);

9. «Татнефть» (286,3 млрд руб.);

10. «Норильский никель» (251,8 млрд руб).

Из региональных компаний на 19-м месте находится Иркутская нефтяная компания с чистой прибылью 139 млрд руб., компания существенно улучшила показатели по сравнению с прошлым годом, когда прибыль составляла 100,7 млрд руб.

В целом, прибыль 100 участников рейтинга по итогам 2023 года выросла – в сумме превысила 13,2 трлн руб., год назад она составляла 9,7 трлн руб.