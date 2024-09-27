Сервис обмена криптовалюты Cryptex попал под санкции США

По данным властей, он может быть связан с российскими разработчиками программ-вымогателей и киберпреступниками. Об этом пишет издание «Frank Media» со ссылкой на материалы Минфина США и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями.

Как отмечает OFAС, этот обменник «предоставляет финансовые услуги киберпреступникам» (в частности, связан с отмыванием денег, полученных от киберпреступников и от иной незаконной деятельности) и «работает в секторе финансовых услуг в экономике Российской Федерации». Ведомство подчеркивает, что Cryptex рекламирует свои услуги, связанные с операциями с криптовалютами, на русском языке.

По данным Минфина, криптосервис использовался киберпреступниками, которые зарабатывают деньги через атаки программ-вымогателей: в результате таких операций через сервис прошло 51,2 млн долларов. Кроме того, Cryptex была связана с транзакциями на сумму свыше 720 млн долларов, которые осуществлялись с сервисами, «часто используемыми российскими разработчиками программ-вымогателей и киберпреступниками», включая магазины личных данных, криптомиксерами и биржами без идентификации клиентов.

Cryptex работает с 2017 года, но пока не очень популярна у пользователей. На ней представлены все популярные «монеты»: Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Monero (XMR), NEM (XEM). Основная ее особенность – отсутствие верификации для проведения транзакций.