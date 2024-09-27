Новые фестивали стартуют в «Слате»

В этом году сеть супермаркетов «Слата» предлагает покупателям новый ассортимент на полках тематических фестивалей. С 15 сентября стартовал новый под названием «Октоберфест», в нем представлены товары из таких стран, как Германия, Бельгия, Чехия, Нидерланды и, конечно же, Россия. А в октябре на смену ему придет «Средиземноморье».

В этом году сеть супермаркетов «Слата» проводит тематические фестивали кухонь из разных стран, предлагая покупателям познакомиться с новым ассортиментом. А то, что особенно оценили горожане, сеть оставляет на постоянные продажи. С начала года уже прошли фестивали русской, восточной и кавказкой кухонь.

«Новый фестиваль говорит сам за себя. На полках будут представлены товары из Германии, Бельгии, Чехии, Нидерландов и России – около 70 новинок. Помимо питьевых напитков интересный ассортимент мясного гастронома, закусок, соусов. Также «Слата» в собственном производстве сети ввела предложения по готовым решениям: салаты «Баварский» и «Мюнхенский», колбаски куриные, капуста тушеная, гренки», - поделилась руководитель отдела по связям с общественностью торговой сети «Слата» Яна Абалымова.

Напомним, что в течение летнего сезона в супермаркетах были представлены кавказские товары. Наибольшим покупательским спросом пользовались ребрышки в брусничном маринаде, кавказские сыры и гранатовый сок. Эти товары останутся в продаже и дальше, так как покупатели проголосовали рублем за такой ассортимент.

В этом году торговая сеть «Слата» старается удивлять разнообразием предложений и вкусов. Как отмечают специалисты, покупатели оценили такой подход, потому как это позволяет быстро найти товар по нужной тематике и разнообразить гастрономический опыт. К примеру, это товары из азиатских стран, которые представлены на полках «Вкусы Азии», трендовые предложения на полке «Молодежка», товары от местных производителей и фермеров, тематические фестивали по странам.

Всего в 2024 году запланировано пять фестивалей, в каждом из них будет представлена своя тематическая продукция. В проекте участвуют от 44 до 72 супермаркетов в городах Иркутск, Ангарск, Братск и Шелехов. Подробнее – на сайте www.slata.ru.