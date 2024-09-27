Игорь Кобзев представил на Российской энергетической неделе опыт Иркутской области по использованию золошлаковых отходов

Делегация Иркутской области во главе с губернатором региона Игорем Кобзевым принимает участие в Международном форуме «Российская энергетическая неделя – 2024». Форум проходит в Москве с 26 по 28 сентября.

Игорь Кобзев стал участником секции «Начало «золошлакового» века: технологический суверенитет», на которой обсуждались вопросы обеспечения технологического суверенитета и стабильного экономически эффективного функционирования отрасли утилизации вторичных ресурсов энергетики, научной и производственной кооперации по этому направлению с дружественными странами.

Глава Приангарья представил доклад о работе, выполняемой в регионе по вовлечению в хозяйственный оборот золошлаков ТЭЦ. Губернатор отметил, что в Иркутской области создан один из крупнейших региональных топливно-энергетических комплексов в России. Регион располагает практически всеми видами энергоресурсов: уголь, нефть, природный газ, газовый конденсат, обладает значительным гидропотенциалом. При этом, если в стране в целом основным видом потребляемого топлива является газ, то в Сибири и Иркутской области более 55 % приходится на уголь.

– На территории нашего региона работают 14 угольных тепловых электростанций и почти тысяча коммунальных котельных, две трети из них также угольные. Ежегодный объем потребления в переводе на условное топливо составляет около 15 млн тонн. В среднем на территории Иркутской области в год образуется около двух миллионов тонн золошлаковых отходов. И объёмы потребления угля будут возрастать в связи со строительством трех новых угольных энергоблоков на Иркутской ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском, – сообщил Игорь Кобзев.

Губернатор подчеркнул, что у области внушительный опыт по ликвидации накопленного вреда: ликвидирована угроза экологической катастрофы в городе Усолье-Сибирском, локализована – в городе Байкальске. Работы по этим направлениям продолжаются.

Для обеспечения комплексной переработки золошлаковых отходов в регионе действует рабочая группа по повышению объемов утилизации золошлаковых отходов V класса опасности. Разработан комплексный план, направленный на снятие административных барьеров и формирование стимулов сбыта продукции из золошлаковых отходов, реализуется региональная программа.

В Иркутской области золошлаковые отходы используются для производства строительных материалов (цемент, газобетон); в производственном цикле полигонов ТКО – для пересыпки на объектах размещения отходов и иных объектах накопленного вреда окружающей среде; для сооружения перемычек – технологических дамб – в золошлакоотвалах. Прорабатываются проекты по использованию золошлаковых материалов для повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения и для дорожного строительства.

Большую работу по содействию решению вопроса импортозамещения проводит Межрегиональный научно-образовательный центр «Байкал». Его участники разрабатывают и внедряют новые технологии в областях глубокой переработки промышленных отходов и возобновляемых природных ресурсов.

По направлению «Переработка промышленных отходов» МНОЦ «Байкал» реализует семь технологических проектов, в их числе «Комплексная переработка золошлаковых отходов» и «Производство комплексно-модифицирующих добавок для асфальтобетонов на основе наноразмерных углеродных материалов, отходов полимеров и минеральных отходов». Задача этих проектов – выполнение НИОКР в области комплексной переработки и использования золошлаковых смесей.

В частности, для подготовки и анализа физико-механических свойств сырья и образцов из продуктов переработки золошлаковых смесей был приобретен комплект аналитическо-испытательного оборудования стоимостью порядка 15 млн рублей, он установлен в ИРНИТУ. Специалисты вуза разработали технологии применения золошлаковых отходов для строительства дорожных одежд и получения комплексных вяжущих при укреплении грунтов слоев дорожных одежд.Глава Приангарья подчеркнул, что сегодня в стране отлажена система работы с твёрдыми коммунальными отходами и высказал предложение проработать нормативное регулирование вопросов переработки золошлаковых отходов по аналогии с переработкой ТКО.