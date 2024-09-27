Названы самые необычные вакансии Иркутской области

Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали самые необычные предложения о работе, которые открыты в сентябре в Иркутской области.

Научно-производственная компания ищет начальника партии с заработной платой от 250 до 280 тыс. рублей на руки. Главная обязанность сотрудника – руководить геофизической и производственно-хозяйственной деятельностью полевой партии. На должность рассматриваются кандидаты с высшим геологическим или техническим образованием и опытом работы в полевых условиях. Работодатель гарантирует сотрудникам обустроенный жилой сектор на объекте, оплачиваемое питание и проезд до места работы, страхование жизни и здоровья.

Также на авиационный завод требуется летчик-испытатель . Пилоту предстоит выполнять полеты на испытания опытных, модифицированных и серийных воздушных средств. Для того, чтобы претендовать на должность, кандидату необходимо иметь высшее профессиональное образование, годность к летно-испытательной работе по состоянию здоровья и знание методических документов. Работодатель предлагает заработную плату до 100 тыс. рублей и компенсацию аренды жилья.

Еще одна необычная вакансия, открытая в Иркутской области – специалист по написанию должностных инструкций . Главная задача специалиста – составление перечня должностных инструкцию для сотрудников предприятия. Работодатель отмечает, что системное мышление и грамотность будут преимуществом для кандидата. Предлагаемая заработная плата – до 25 тыс. рублей на руки.