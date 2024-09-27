Китай начал работать с российскими импортерами по-новому

Для сделок они создают отдельные юрлица. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Некоторые китайские поставщики и платежные агенты стали создавать в КНР отдельные юрлица специально для взаимодействия с российскими партнерами. Многие крупные компании создают дочерние общества в КНР, чтобы они работали прицельно на определенные рынки. Эта практика появилась в Китае сравнительно недавно и актуальна уже не только для России.

С таким решением крупного поставщика столкнулся импортер из РФ.

Директором в эту «дочку» назначили менеджера, который изначально отвечал за взаимодействие с российским контрагентом в материнской компании. О подобных случаях знает еще один импортер и собеседник в отечественном банке. Но пока они не стали действительно массовыми, отметил один из них.

Ранее Андрей Костин заявил о буме открытий расчетных счетов в офисе ВТБ в Шанхае. Компании России и Китая заинтересованы в развитии надежного канала для взаимных платежей, поскольку торговый оборот между странами растет. Расчеты по системе ВТБ не попадают под вторичные санкции, поскольку ведутся в юанях и проводятся, по сути, внутри банка. Однако для этого необходимо стать клиентом банка.