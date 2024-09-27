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Свой Банк сохраняет позиции в рейтинге по объему вкладов

Свой Банк продемонстрировал положительную динамику по привлечению средств физических лиц на 1 сентября 2024 года и сохранил текущие позиции в рейтинге крупнейших банков России по объему вкладов населения.

Эксперты финансового сервиса «Бробанк» провели исследование отчетности 279 российских банков, привлекающих средства населения. Аналитики учитывали объемы срочных депозитов, денег для расчета с использованием банковских карт на банковских картах и прочих средств, размещенных на заранее оговоренный период.

Как отмечается в отчете, по состоянию на начало осени общий объем привлеченных средств населения в кредитных организациях составил 33,53 трлн рублей, что на 977,3 млрд рублей больше, чем месяцем ранее (+3,0%). Прирост депозитного портфеля в августе был зафиксирован у 163 банков. Свой Банк продемонстрировал рост депозитного портфеля на 0,93%, что позволило банку сохранить 87 строчку в рейтинге.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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