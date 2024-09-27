Новости

Байкальский риск-форум (БРИФ)
Как увеличить производительность на 30%? Один из лучших производственных менеджеров России выступит на БРИФ’24
«Не надо бояться мастодонтов». Какой БРИФ без нетворкинга?
Эксперт «Газпром нефти» выступит на Байкальском риск-форуме
Все материалы сюжета

Программисты готовы учить математике в школах за 200 тыс. рублей в месяц, инженеры – за 130, бухгалтеры – за 80

Бухгалтеры готовы переквалифицироваться в учителей математики на зарплату в среднем 80 тыс. рублей в месяц, программисты – на 200 тыс. рублей. Результаты опроса SuperJob есть у SIA.RU.

Если говорить о медианной зарплате, то самыми требовательными оказались программисты. 200 тыс. рублей в месяц в среднем хотят получать разработчики за обучение школьников математике или информатике. Для программистов вообще характерны высокие зарплатные ожидания: зарплатный минимум на педагогическом посту, по их оценкам, – 80 тыс. рублей в месяц, максимум – 350 тыс.

На втором месте врачи: работать учителем химии или биологии они согласны за 150 тыс. рублей в месяц в среднем, «потолок» зарплатных ожиданий – 300 тыс.

На третьем месте по уровню запросов находятся инженеры: преподавать математику или физику они согласны в среднем за 130 тыс. рублей в месяц.

Геологи и геодезисты готовы учить подрастающее поколение географии за 100 тыс. рублей в месяц. Такую же зарплату запросили экономисты за уроки математики, юристы – за уроки истории или обществознания, редакторы – за обучение русскому языку, а переводчики – за уроки иностранного языка. Тренеры также готовы работать преподавателями физической культуры за 100 тыс. рублей в месяц.

У бухгалтеров оказались самые скромные запросы: они готовы обучать школьников математике в среднем за 80 тыс. рублей. Впрочем, не желающих работать в школе среди них больше всего – 16%, столько же – только среди программистов. На втором месте – редакторы (11% не хотят преподавать), на третьем – инженеры (10%). Самыми лояльными оказались геологи и тренеры (среди них менее 1% не готовых к преподавательской деятельности).

«На какую зарплату вы бы согласились пойти работать учителем в школу?»

Профессиональная группа

Предмет

Зарплатное ожидание, рублей в месяц

Ни за что не пойду работать в школу

min

median

max

Программист

Математика/информатика

80 000

200 000

350 000

16%

Врач

Химия/биология

50 000

150 000

300 000

7%

Инженер

Математика/физика

50 000

130 000

300 000

10%

Геолог/геодезист

География

50 000

100 000

300 000

менее 1%

Экономист

Математика

50 000

100 000

250 000

6%

Юрист

История/обществознание

50 000

100 000

250 000

5%

Редактор/корректор

Русский язык

50 000

100 000

200 000

11%

Переводчик

Иностранный язык

50 000

100 000

250 000

8%

Тренер

Физическая культура

50 000

100 000

250 000

менее 1%

Бухгалтер

Математика

50 000

80 000

250 000

16%

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес