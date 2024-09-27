Программисты готовы учить математике в школах за 200 тыс. рублей в месяц, инженеры – за 130, бухгалтеры – за 80

Бухгалтеры готовы переквалифицироваться в учителей математики на зарплату в среднем 80 тыс. рублей в месяц, программисты – на 200 тыс. рублей. Результаты опроса SuperJob есть у SIA.RU.

Если говорить о медианной зарплате, то самыми требовательными оказались программисты. 200 тыс. рублей в месяц в среднем хотят получать разработчики за обучение школьников математике или информатике. Для программистов вообще характерны высокие зарплатные ожидания: зарплатный минимум на педагогическом посту, по их оценкам, – 80 тыс. рублей в месяц, максимум – 350 тыс.

На втором месте врачи: работать учителем химии или биологии они согласны за 150 тыс. рублей в месяц в среднем, «потолок» зарплатных ожиданий – 300 тыс.

На третьем месте по уровню запросов находятся инженеры: преподавать математику или физику они согласны в среднем за 130 тыс. рублей в месяц.

Геологи и геодезисты готовы учить подрастающее поколение географии за 100 тыс. рублей в месяц. Такую же зарплату запросили экономисты за уроки математики, юристы – за уроки истории или обществознания, редакторы – за обучение русскому языку, а переводчики – за уроки иностранного языка. Тренеры также готовы работать преподавателями физической культуры за 100 тыс. рублей в месяц.

У бухгалтеров оказались самые скромные запросы: они готовы обучать школьников математике в среднем за 80 тыс. рублей. Впрочем, не желающих работать в школе среди них больше всего – 16%, столько же – только среди программистов. На втором месте – редакторы (11% не хотят преподавать), на третьем – инженеры (10%). Самыми лояльными оказались геологи и тренеры (среди них менее 1% не готовых к преподавательской деятельности).

«На какую зарплату вы бы согласились пойти работать учителем в школу?»