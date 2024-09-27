Программисты готовы учить математике в школах за 200 тыс. рублей в месяц, инженеры – за 130, бухгалтеры – за 80

Бухгалтеры готовы переквалифицироваться в учителей математики на зарплату в среднем 80 тыс. рублей в месяц, программисты – на 200 тыс. рублей. Результаты опроса SuperJob есть у SIA.RU.
Если говорить о медианной зарплате, то самыми требовательными оказались программисты. 200 тыс. рублей в месяц в среднем хотят получать разработчики за обучение школьников математике или информатике. Для программистов вообще характерны высокие зарплатные ожидания: зарплатный минимум на педагогическом посту, по их оценкам, – 80 тыс. рублей в месяц, максимум – 350 тыс.
На втором месте врачи: работать учителем химии или биологии они согласны за 150 тыс. рублей в месяц в среднем, «потолок» зарплатных ожиданий – 300 тыс.
На третьем месте по уровню запросов находятся инженеры: преподавать математику или физику они согласны в среднем за 130 тыс. рублей в месяц.
Геологи и геодезисты готовы учить подрастающее поколение географии за 100 тыс. рублей в месяц. Такую же зарплату запросили экономисты за уроки математики, юристы – за уроки истории или обществознания, редакторы – за обучение русскому языку, а переводчики – за уроки иностранного языка. Тренеры также готовы работать преподавателями физической культуры за 100 тыс. рублей в месяц.
У бухгалтеров оказались самые скромные запросы: они готовы обучать школьников математике в среднем за 80 тыс. рублей. Впрочем, не желающих работать в школе среди них больше всего – 16%, столько же – только среди программистов. На втором месте – редакторы (11% не хотят преподавать), на третьем – инженеры (10%). Самыми лояльными оказались геологи и тренеры (среди них менее 1% не готовых к преподавательской деятельности).
«На какую зарплату вы бы согласились пойти работать учителем в школу?»
|
Профессиональная группа
|
Предмет
|
Зарплатное ожидание, рублей в месяц
|
Ни за что не пойду работать в школу
|
min
|
median
|
max
|
Программист
|
Математика/информатика
|
80 000
|
200 000
|
350 000
|
16%
|
Врач
|
Химия/биология
|
50 000
|
150 000
|
300 000
|
7%
|
Инженер
|
Математика/физика
|
50 000
|
130 000
|
300 000
|
10%
|
Геолог/геодезист
|
География
|
50 000
|
100 000
|
300 000
|
менее 1%
|
Экономист
|
Математика
|
50 000
|
100 000
|
250 000
|
6%
|
Юрист
|
История/обществознание
|
50 000
|
100 000
|
250 000
|
5%
|
Редактор/корректор
|
Русский язык
|
50 000
|
100 000
|
200 000
|
11%
|
Переводчик
|
Иностранный язык
|
50 000
|
100 000
|
250 000
|
8%
|
Тренер
|
Физическая культура
|
50 000
|
100 000
|
250 000
|
менее 1%
|
Бухгалтер
|
Математика
|
50 000
|
80 000
|
250 000
|
16%