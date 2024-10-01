Уникальное, местное, свое. В Иркутске представили «Каталог мастеров и ремесленников»

«Каталог мастеров и ремесленников» представили 26 сентября в Центре «Мой бизнес». В издание вошли примеры корпоративных сувениров от 120 мастеров региона – это более 20 видов продукции. Кому адресован каталог? Какие сувениры покупают крупные компании? Всегда ли рукоделие превращается из хобби в бизнес? И правда ли, что ручная работа ценится выше? Об этом – в нашем материале.

Фото: Андрей Фёдоров

«Наша задача – выявить тех, кто готов расти»

Первый заместитель председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников рассказал на презентации, что идея создания «Каталога мастеров и ремесленников» родилась год назад, когда летом 2023 года Центр «Мой бизнес» организовал Форум мастеров, объединивший творческих людей со всей Иркутской области. «На территории региона – сотни мастеров, которые производят уникальный продукт. Мы приняли решение о том, что надо их всех объединить, – и сделали это. В первую очередь через электронный каталог. А сегодня мы презентуем уже и бумажную версию», – отметил Руслан Ситников.

По его словам, важная задача проекта в том, чтобы выявить наиболее активных предпринимателей, готовых развиваться и наращивать объемы производства. «Мы сформируем комплекс мероприятий, связанных с обучением этих мастеров предпринимательству. Даже если 15-20% мастеров выйдут на серийное производство, это будет хороший результат. Мы со своей стороны будем оказывать им всяческую поддержку. Мы хотим видеть нашу продукцию не только здесь, но и в других регионах».

Фото: Андрей Фёдоров

Руслан Ситников отметил, что проект важен и с точки зрения борьбы региона за кадры, за человеческий капитал. Он напомнил, что на сегодняшний день в регионе 6 тысяч безработных – и 36 тысяч вакансий. «Что может удержать людей от миграции? Конечно же, своё любимое дело, свой малый бизнес, заработок, который привязан к этому региону».

«Подарки ручной работы – это проявление уважения»

По словам Диляры Окладниковой, директора Центра «Мой Бизнес», главный адресат «Каталога мастеров и ремесленников» – крупные компании и коллективы региона. Каталог поможет выбрать подарки и сувенирную продукцию для своих партнеров и сотрудников, что очень актуально в преддверии новогодних праздников. Уже на презентации у многих компаний появился интерес к продукции мастеров.

Фото: Андрей Фёдоров

«Мы всегда ратуем за то, чтобы под Новый год наши компании покупали сувениры не в виде китайских колокольчиков с надписью «Байкал» или пластиковых бутылок из Москвы. Намного приятнее получить подарок, который сделан местным мастером вручную, индивидуально, – подчеркнула Диляра Окладникова. – Это не массовое производство. Наши мастера доказывают: уникальность – это то, что делает человек, который живёт на этой территории, понимая ее ценность, ценность местной культуры».

По словам Диляры, важно различать направление масс-маркета и VIP-подарки – для приезжающих делегаций, первых лиц и партнёров, которых хочется поздравить по-особенному. «Подарки ручной работы – это проявление уважения к своим партнёрам и коллегам», – считает руководитель Центра «Мой бизнес».

Фото: Андрей Фёдоров

Кстати, Центр уже активно продвигает каталог в электронном формате. В базе «Моего бизнеса» – 9 тысяч предприятий с оборотом от 10 млн рублей и тысяча – с оборотом свыше 50 млн, всех их уже оповестили о предложениях иркутских мастеров. «Сайт handmade38.ru был создан ещё в прошлом году, теперь мы привязали его к сайту Центра «Мой бизнес», который ежемесячно посещают около 40 тысяч пользователей. Причем не только из Иркутской области», – отметила Диляра Окладникова.

«Важно повышать культуру каждого человека»

Александр Откидач, блогер и автор проекта «Турдесант», считает, что миссия проекта в том числе и в том, чтобы повышать культуру каждого отдельного человека. «Не у всех всё хорошо с эстетикой и патриотизмом. Я иногда говорю: «Вот, посмотрите, это же так классно, что люди своими руками это сделали», а многие просто не понимают значимости таких товаров», – поделился Александр.

Фото: Андрей Фёдоров

По его мнению, важно, что презентация каталога состоялась в сентябре – именно сейчас многие компании начинают подготовку к Новому году, важно своевременно представить им ассортимент для выбора. В некоторых предприятиях на одну корпоративную единицу заложена сумма в 1000 рублей, в других – 1500-3000. В «Каталоге мастеров и ремесленников» – множество товаров в этих ценовых диапазонах, что дает возможность подобрать что-то уникальное для своих сотрудников и партнеров.

«Надеюсь, благодаря этой работе и сами мастера поймут, что, кроме того, что они талантливые и создают замечательные вещи, их дело – это бизнес-процесс. Нужно заниматься маркетингом, продвижением. Каталог – это только начало», – добавил Александр.

«В рукоделии 40% – бизнес, 60% – хобби»

В презентации каталога приняла участие и Наталья Малыгина, руководитель объединения мастеров «Иркутский Арбат». По её словам, в регионе множество талантливых ремесленников – важно было познакомить их с Центром «Мой бизнес» и его возможностями.

Фото: Андрей Фёдоров

«“Иркутский Арбат” – современное, самобытное, яркое и богатое на таланты объединение мастеров, которое насчитывает более 900 участников, – рассказала Наталья. – С 2018 года организация нацелена на развитие туристической продукции. Теперь у меня требование – чтобы на Арбате до 30% продукции было именно в категории «туристический сувенир». Для меня это в приоритете. Пока этот показатель на уровне 10%».

Наталья Малыгина уточняет, что лишь для 40% участников «Иркутского Арбата» их дело стало бизнесом. Для 60% ремесленников (в основном это пенсионеры, мамы в декрете) это хобби и возможность дополнительного заработка. Не все готовы идти в бизнес и расти. Возможно, создание каталога подтолкнет кого-то из ремесленников к этому шагу.

«Раньше на словах было сложно показать своих мастеров. Спасибо каталогу – теперь можно продемонстрировать и изделия, и самих ремесленников», – добавила Наталья.

Екатерина Варфаломеева

МНЕНИЯ

Игрушки, свечи, сладости, различные изделия из дерева, стекла и других материалов – все это изготавливают мастера, представленные в каталоге. На презентации в Центре «Мой бизнес» гости мероприятия могли сразу, получив печатный экземпляр каталога, ознакомиться с изделиями некоторых ремесленников. Портал SIA.RU также пообщался с мастерами.

«Почему у всех нерпа?»

Фото: Андрей Фёдоров

Елена Иванова, Olafa:

– Весной на лекции в Центре «Мой бизнес» эксперт рассуждал о том, что такое сувенир, каким он должен быть. Говорил: «Ребята, что вы все делаете одно по одному? Почему нерпа-то у всех? Ну есть же у вас прекрасная река Ангара, есть Иркут». Я вдохновилась этим выступлением и подумала: почему бы нам не показать, каким мы видим байкальский сувенир? Мы сделали украшение, серьги: тонкой струной нарисовали очертания Байкала внутри бусины, в которой содержатся еще платина и золото. Запечатлели наше озеро в виде драгоценности.

Лично я очень люблю такие «сувениры места». Когда путешествую, приезжаю в новый город, всегда выбираю сувениры, которые у меня с ним ассоциируются. Чтобы потом, глядя на него, а лучше – применяя его в своей жизни, я могла мысленно вернуться в свое незабываемое путешествие. Это может быть шарфик, тематическая обложка на паспорт или украшение – то, что будет приносить пользу.

«Делаем сувениры, которые не будут пылиться»

Фото: Андрей Фёдоров

Татьяна Володченко, «Арсен»:

– Нашей мастерской уже больше десяти лет. «Архен» с бурятского переводится как «кожа, сырье». Наша продукция представлена в аэропорту, в сувенирных магазинах Иркутска. Мы предлагаем различные изделия из кожи – сувенирную продукцию с байкальской символикой: блокноты, картхолдеры, фляжки с надписями, например, «Байкал. Я тут был», а также индивидуальные проекты. Можем нанести на изделие любой логотип, любую надпись. Мы стараемся делать сувениры, которыми человек будет пользоваться, сувениры, которые не будут пылиться на полке.

«Ждем заказов на новогодние подарки»

Фото: Андрей Фёдоров

Алина Насибуллина, «Сила Сибири»:

– Мы производим сборы для приготовления настоек и чаи. У нас есть офлайн-магазин в центре Иркутска, также продукция представлена на Wildberries. Предлагаем разные варианты оформления: деревянные ящички, крафтовые тубусы. По запросу можем оформить упаковку в корпоративном стиле клиента, нанести логотип, сделать индивидуальную этикетку. Рассчитываем, что благодаря каталогу получим новые заказы на корпоративные новогодние подарки.

«Центр «Мой бизнес» помогает продвижению»

Фото: Андрей Фёдоров

Марина Кондраева, «Дары Дарьи»:

– Мы занимаемся продукцией из сырья локального происхождения – того, что растет в сибирской в тайге. Готовим варенья – из сосновой шишки, брусники, клюквы, делаем сиропы на основе берёзовых почек, кедровой, еловой, пихтовой, сосновой хвои, производим пастилу на основе сибирских ягод, цукаты, леденцы, мармелады. Всё натуральное, без добавок – никакими «Е-шками», консервантами мы не пользуемся.

Часто выступаем на фестивалях, ярмарках, представлены в соцсетях. Активно работаем с гидами. Нашу продукцию заказывают рестораны и гостиницы – в качестве комплиментов для гостей. С «Моим бизнесом» сотрудничаем давно: благодаря поддержке Центра у нас есть сертификация на нашу продукцию, логотип. «Мой бизнес» регулярно нас обучает, помогает в продвижении. Надеемся, что благодаря каталогу о нас узнает больше людей и компаний, ждем новых продаж и развития.

Ссылка на каталог: https://handmade38.ru/

Мероприятие реализуется Центром «Мой бизнес» Иркутской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».