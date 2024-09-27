Каталог мастеров и ремесленников представили в Иркутской области

Региональный каталог товаров мастеров и ремесленников выпустили Иркутской области. В издание, которое подготовлено и выпущено Центром «Мой бизнес», вошли примеры корпоративных сувениров от 120 мастеров региона – это более 20 видов продукции.

Презентация печатной версии состоялась накануне, в ней принял участие первый заместитель Председателя Правительства Приангарья Руслан Ситников. Он рассказал, что идея создания такого проекта родилась год назад, когда летом 2023 года Центр «Мой бизнес» организовал форум мастеров, объединивший сотни творческих людей со всей Иркутской области.

– Развитию креативных индустрий сейчас уделяется большое внимание как на федеральном, так и на региональном уровне. И, как почти везде, в этом направлении очень многое зависит от кадров. Для взращивания талантливых, инициативных представителей этой отрасли в Иркутской области созданы школы креативных индустрий. В Иркутске и Саянске школьники учатся в том числе дизайну и, мы надеемся, пополнят ряды мастеров Приангарья, и, возможно, спустя годы их работы тоже будут включены в каталог, – отметил Руслан Ситников.

Мастера, представленные в каталоге, – участники Форума мастеров. Они изготавливают игрушки, свечи, сладости, различные изделия из дерева, стекла и других материалов. Все изделия – ручной работы.

На презентации в Центре «Мой бизнес» гости мероприятия могли сразу, получив печатный экземпляр каталога, ознакомиться с изделиями некоторых мастеров и пообщаться с их авторами.

– Этот каталог поможет компаниям и коллективам Приангарья выбрать подарки и сувенирную продукцию для своих партнеров и сотрудников, что очень актуально в преддверии новогодних праздников. Множество предпринимателей Иркутской области разделяют важность сохранения нашей культуры и наследия. Мы уверены, что каждый сможет найти в нашем каталоге подарок с душой, – рассказала директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова.

Можно также посмотреть онлайн-версию каталога на сайте: https://handmade38.ru. На данный момент прием работ завершен, каталог будет обновляться позднее, Центр «Мой бизнес» дополнительно объявит о сборе заявок.