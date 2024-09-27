Траты казны на обслуживание госдолга выросли в 1,5 раза

В первом полугодии 2024-го они составили 1 трлн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты (СП) об исполнении бюджета.

За январь–июнь 2024-го расходы федеральной казны на обслуживание госдолга составили 1,1 трлн рублей – это чуть меньше половины из запланированных трат на погашение обязательств по итогам года (2,3 трлн).

По сравнению с аналогичным периодом 2023-го расходы по этой статье увеличились в полтора раза, подсчитали аудиторы. В целом же такой прирост максимальный как минимум за последние два года, следует из доклада. Ранее «Известия» писали, что траты на погашение обязательств за I квартал 2024-го рекордно приросли за 11 лет.

Согласно документу СП, доля средств на обслуживание госдолга в общем объеме трат казны составила 6%.

Для сравнения, сумма в 1,1 трлн превышает запланированные на год расходы на спорт, культуру, СМИ, охрану окружающей среды, вместе взятые, следует из бюджета на 2024-й. Всего же в этом году на погашение обязательств планируется направить 2,3 трлн. Это сопоставимо с ожидаемым дефицитом бюджета (2,1 трлн).

Ранее зарубежное издание Bloomberg написало о том, что в ближайшие три года доходы от продажи нефти и газа в России сократятся. Нефтегазовая отрасль должна внести 10,94 трлн руб. налогов в государственную казну в следующем году. Это на 3,3% меньше цифр, прогнозируемых на 2024 год. Ожидается, что годовые доходы продолжат сокращаться в течение следующих двух лет, достигнув отметки в 9,77 трлн руб. в 2027 году.