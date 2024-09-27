Две кольцевые развязки построят на пересечении улиц Ширямова и Ядринцева в Иркутске

В проекте также предусмотрена новая трамвайная линия и ливневки. Об этом рассказали в мэрии областного центра.

Администрация Иркутска заключила муниципальный контракт на разработку проектной документации по реконструкции автомобильной дороги по улице Пискунова.

Рассматривается возможность создания двух кольцевых развязок на пересечениях с улицами Ширямова и Ядринцева. Техзаданием предусмотрено строительство трамвайной линии и ливневой канализации с очистными сооружениями, устройство тротуара с велосипедной дорожкой.

Проектные работы завершат не позднее 20 октября 2026 года.