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Две кольцевые развязки построят на пересечении улиц Ширямова и Ядринцева в Иркутске

В проекте также предусмотрена новая трамвайная линия и ливневки. Об этом рассказали в мэрии областного центра.

Администрация Иркутска заключила муниципальный контракт на разработку проектной документации по реконструкции автомобильной дороги по улице Пискунова.

Рассматривается возможность создания двух кольцевых развязок на пересечениях с улицами Ширямова и Ядринцева. Техзаданием предусмотрено строительство трамвайной линии и ливневой канализации с очистными сооружениями, устройство тротуара с велосипедной дорожкой.

Проектные работы завершат не позднее 20 октября 2026 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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