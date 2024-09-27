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Восемь ресторанов из Иркутска вошли в шорт-лист премии Wheretoeat Siberia

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Всего в списке 50 ресторанов.

17 октября в конгресс-холле Сибирского федерального университета в Красноярске состоится IV церемония вручения наград ресторанной премии Wheretoeat Siberia. 

В ходе церемонии объявят рейтинг из 50 лучших гастрономических заведений Сибири, а также победители в следующих специальных номинациях: «Шеф-повар года», «Сомелье года», «Выбор СМИ», «Бар года», «Кондитер года», «Выбор Купера», «Официант года» по версии сервиса Сберчаевые.

В шорт-лист попали 8 ресторанов из Иркутска:

  • 33 Вино и Тапас;
  • BarDo;
  • Butin;
  • La Premiere Café;
  • Le Chef;
  • Охотников;
  • Собрание Спешилова;
  • Стрижи.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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