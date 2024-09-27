Восемь ресторанов из Иркутска вошли в шорт-лист премии Wheretoeat Siberia

Всего в списке 50 ресторанов.

17 октября в конгресс-холле Сибирского федерального университета в Красноярске состоится IV церемония вручения наград ресторанной премии Wheretoeat Siberia.

В ходе церемонии объявят рейтинг из 50 лучших гастрономических заведений Сибири, а также победители в следующих специальных номинациях: «Шеф-повар года», «Сомелье года», «Выбор СМИ», «Бар года», «Кондитер года», «Выбор Купера», «Официант года» по версии сервиса Сберчаевые.

В шорт-лист попали 8 ресторанов из Иркутска: