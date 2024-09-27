Годовой объем услуг в сфере туризма Иркутской области составляет 3,2 млрд рублей

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27 сентября 2024
Туристские фирмы Приангарья продают за год более 50 тыс. турпакетов для поездок по России и другим странам. Данные приводит Иркутскстат.
Из других регионов наиболее привлекательны:
- Краснодарский край,
- Алтайский край,
- Санкт-Петербург,
- Москва.
Из зарубежных стран все более популярными у наших земляков становятся:
- Абхазия,
- Египет,
- Мальдивы,
- Объединенные Арабские Эмираты.
По общему числу обслуженных туристов Иркутская область занимает 3-е место в Сибирском федеральном округе, уступая Омской и Новосибирской областям.
Годовой объем услуг в сфере туризма составляет 3,2 млрд рублей.