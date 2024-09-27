Годовой объем услуг в сфере туризма Иркутской области составляет 3,2 млрд рублей

Туристские фирмы Приангарья продают за год более 50 тыс. турпакетов для поездок по России и другим странам. Данные приводит Иркутскстат.

Из других регионов наиболее привлекательны:

Краснодарский край,

Алтайский край,

Санкт-Петербург,

Москва.

Из зарубежных стран все более популярными у наших земляков становятся:

Абхазия,

Египет,

Мальдивы,

Объединенные Арабские Эмираты.

По общему числу обслуженных туристов Иркутская область занимает 3-е место в Сибирском федеральном округе, уступая Омской и Новосибирской областям.

Годовой объем услуг в сфере туризма составляет 3,2 млрд рублей.