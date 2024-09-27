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Годовой объем услуг в сфере туризма Иркутской области составляет 3,2 млрд рублей

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Туристские фирмы Приангарья продают за год более 50 тыс. турпакетов для поездок по России и другим странам. Данные приводит Иркутскстат.

Из других регионов наиболее привлекательны:

  • Краснодарский край,
  • Алтайский край,
  • Санкт-Петербург,
  • Москва.

Из зарубежных стран все более популярными у наших земляков становятся:

  • Абхазия,
  • Египет,
  • Мальдивы,
  • Объединенные Арабские Эмираты.

По общему числу обслуженных туристов Иркутская область занимает 3-е место в Сибирском федеральном округе, уступая Омской и Новосибирской областям.

Годовой объем услуг в сфере туризма составляет 3,2 млрд рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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