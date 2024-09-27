Средний размер лимитов по кредитным картам в августе составил 105,6 тыс. рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2024 года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам составил 105,6 тыс. руб., снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,0% (в июле 2024 года – 107,7 тыс. руб.). Стоит отметить, что в августе данный показатель снизился впервые за три месяца.

Наибольший средний размер лимитов по выданным кредитным картам в регионах РФ в августе 2024 года отмечен в:

Москве (140,7 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (126,9 тыс. руб.),

Московской обл. (126,4 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (125,9 тыс. руб.),

Приморском крае (116,0 тыс. руб.).

Что касается региональной динамики данного показателя, то самое серьезное сокращение среднего размера лимитов по кредитным картам в августе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали:

Республика Крым (-9,2%),

Удмуртская Республика (-4,5%),

Ханты-Мансийская АО (-4,5%),

Москва (-4,1%),

Краснодарский край (-3,9%).

В то же время в нескольких регионах из топ-30 в августе был зафиксирован рост данного показателя, в том числе в:

Иркутской обл. (+1,0%),

Республике Татарстан (+0,5%),

Санкт-Петербурге (+0,4%),

Алтайском крае (+0,2%),

Саратовской обл. (+0,2%),

Челябинской обл. (+0,2%).

«В августе средний размер лимитов по выданным кредитным картам снизился впервые с начала лета, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом некоторое сокращение данного показателя наблюдается на фоне снижения выдачи количества новых кредитных карт, что во многом является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Стоит также отметить, что банки продолжают активно использовать лимит по кредитным картам в качестве эффективного инструмента управления кредитным риском. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования».