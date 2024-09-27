РСХБ: Весь процесс комплаенс-контроля должен выстраиваться в цифровой форме

Россельхозбанк реализует проект, направленный на автоматизацию и унификацию процесса по комплаенс риску, связанного с антикоррупцией. Об этом на 21-м Международном банковском форуме «Финансовый рынок: технологический суверенитет и структурная трансформация экономики» в Сочи сообщил руководитель Департамента комплаенс-контроля РСХБ Дмитрий Карышев.

«Мы считаем, что процесс, связанный с антикоррупционым комплаенсом, должен выстраиваться с учетом тенденций цифровизации и импортозамещения, то есть антикоррупционные процедуры гораздо эффективнее можно реализовывать с применением электронного документооборота, позволяющего незамедлительно осуществлять регистрацию уведомлений, проводить экспертную оценку рисков с соблюдением требований конфиденциальности, вырабатывать подходы по минимизации рисков и осуществлять последующий контроль», - сказал он.

В целях повышения эффективности большую часть комплаенс-процедур необходимо внедрять в цифровой форме. Автоматизация и унификация - приоритеты развития. Алгоритмы комплаенс- процессов можно гибко подстраивать под задачи банков.

К сожалению, на текущий момент на рынке нет полностью готовых решений, таким образом, для наших потребностей мы разрабатываем собственную систему автоматизации комплаенс-процедур. Надеемся, что в ближайшем будущем появятся универсальные автоматизированные решения для рынка, основанные на лучших практиках, добавил Дмитрий Карышев.

Выступая на форуме Дмитрий также отметил работу Корпоративного университета РСХБ, где обучение проходит по гибкой системе очного и дистанционного образования. Второй формат реализуется через учебный портал и мобильное приложение с круглосуточной доступностью и поддержкой.

«Ежегодно не менее 90% работников Банка должны успешно пройти дистанционное обучение по вопросам предупреждения коррупции. Для достижения установленных показателей мы используем различные методы, в том числе оценки «Светофор», который применяется к подразделениям Банка, по прохождению обучения мы доводим информацию до подразделений и при необходимости осуществляем повторное обучение и тестирование», - отметил Дмитрий Карышев.

Современные цифровые решения, используемые Банком, повышают эффективность антикоррупционного комплаенса и помогают в обеспечении качественного и своевременного просвещения работников.