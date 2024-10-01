Комьюнити нового времени. От маленького спортзала – к соседскому центру

«Комьюнити нового времени», – так говорят о новом проекте «Соседский центр» компании ГРАНДСТРОЙ презентация которого состоялась 26 сентября в ЖК СОЮЗ PRIORITY. Пока это совершенно новый и необычный для Иркутска формат. Как компания переосмыслила общественные пространства? Что дает соседский центр жителям? И почему девелопер готов отдавать под комьюнити всё большие площади?

ГРАНДСТРОЙ открыл "Соседский центр".

Фото: Андрей Фёдоров

«Люди не перестали общаться»

Идея создания «соседского центра» витала в воздухе, рассказывает Кристина Куклина, начальник отдела продаж компании ГРАНДСТРОЙ. По её словам, культ добрососедства, который формировался в нашей стране долгие годы, когда все ходили в гости к соседям, отмечали вместе праздники, могли оставить на время детей, ключи, обратиться к соседям за любой помощью, никуда не ушел. Он скорее трансформировался. Возможности общих пространств, которые мы привыкли называть «подъездами», явно недооценены.

– Да, мы стали меньше общаться, а некоторые даже не знают своих соседей по подъезду в лицо, но люди не перестали нуждаться в социальных связях, в общении друг с другом. Мы поняли это по проекту SUNCITY. Началось всё именно с него. Когда мы стали смотреть, чего хотят наши жители, поняли, что необходимо формировать пространство дворов так, чтобы объединять детей, чтобы они могли вместе гулять, дружить. Когда мы объединили детей, поняли, что и взрослых тоже необходимо объединять. Так родилась идея создания общего пространства – спортивного зала на территории ЖК с детской игровой комнатой, доступного для всех жителей.

«Первый блин» не оказался комом. Интерес жителей к общественному пространству, по словам Кристины Куклиной, был неподдельным.

– Спортивный зал на 80 квадратных метров оказался очень востребован. Мы поняли, что нужно выделять большие площади и развивать это направление. Хотя комьюнити-центры – относительно новый тренд на российском рынке новостроек, нет четких критериев и правил, но этот формат позволяет предоставлять более высокое качество жизни, к чему всегда стремится ГРАНДСТРОЙ, поэтому компания готова инвестировать в новое направление.

«Вся инфраструктура – в «тапочковой» доступности»

ГРАНДСТРОЙ открыл "Соседский центр".

Фото: Андрей Фёдоров

В СОЮЗ PRIORITY к созданию общественного пространства компания уже подошла совсем по-другому. Выделила на создание «Соседского центра» 140 «квадратов», к дизайну привлекла московских дизайнеров, работающих в премиальном сегменте и знающих все современные тренды и технологии при создании общественных пространств.

На входе в центр вас встречают яркие картины, стильная зона ресепшен. В отделке каждого помещения используется своя насыщенная цветовая гамма, но дизайнеры постарались, чтобы хаоса не было – цвета отлично гармонируют между собой. Высокие потолки и огромные панорамные окна впускают в помещения много света и воздуха, для комфорта продумано несколько сценариев освещения. Помещение напоминает огромную стильную квартиру, которую студенты снимают, чтобы отметить праздник в большой компании друзей. Как в любой квартире, здесь есть кухня, туалет, система кондиционирования. Еще один тренд современных ЖК – «тапочковая» доступность до всей инфраструктуры – здесь также реализован: жители СОЮЗ PRIORITY могу спуститься в центр прямо на лифте.

До декабря «Соседский центр» планирует работать в тестовом режиме, чтобы отточить формат. По прогнозам, наиболее востребованы будут детская игровая и многофункциональное пространство.

ГРАНДСТРОЙ открыл "Соседский центр".

Фото: Андрей Фёдоров

«Останавливаться не собираемся»

Аппетит приходит во время еды. Так и у ГРАНДСТРОЙ не успев ввести «Соседский центр», девелопер уже проектирует более масштабные комьюнити-центры в новых ЖК.

ГРАНДСТРОЙ открыл "Соседский центр".

Фото: Андрей Фёдоров

– Так, в строящейся третьей очереди – СОЮЗ PRIORITY. Бизнес – мы планируем открыть большой двухуровневый комьюнити-центр ГРАНД-ЛОББИ – рассказала Кристина Куклина. – Он займёт около 300 «квадратов».

По словам Кристины, это будет первый полноценный комьюнити-центр в Иркутске. Для резидентов СОЮЗ PRIORITY. Бизнес предусмотрен большой спортивный центр, многофункциональная игровая детская зона, огромная зона коворкинга с панорамными окнами и шикарными видовыми характеристиками.

– Будет работать круглосуточный консьерж-сервис. Ощущение, что ты находишься в дорогом отеле. Будет возможность заказать себе домой уборку помещения, отдать вещи в прачечную, мы будем расширять функционал, – рассказала Кристина.

Что касается Дома у воды «Бродский», который строится на первой линии реки Ангары, то там компания планирует построить первую общественную гостиную на восемнадцатом этаже с потрясающими видами на воду и город. А еще разрабатывается проект Бродский-LAB на 400 квадратных метров – деталями этого проектам компания пообещала поделиться позже.

– Мы ежедневно, думаем о том, как улучшить функционал своих живых комплексов и сделать так, чтобы люди, живущие в наших домах, чувствовали себя комфортно удобно, защищённо. Мы прошли огромный путь от маленького спортзала в SUNCITY до таких грандиозных проектов, которые сейчас реализуем в СОЮЗ PRIORITY и «Бродском». И мы не собираемся останавливаться. Будем удивлять.

КСТАТИ

Как устроен «Соседский центр»

По словам руководителя «Соседского центра» Анастасии Осиповой, новое общественное пространство расширяет возможности квартиры до комфортной жизни нового уровня. Она провела экскурсию и рассказала, что представлено в «Соседском центре».

ГРАНДСТРОЙ открыл "Соседский центр".

Фото: Андрей Фёдоров

Коворкинг-зона – находится рядом со входом и огромным панорамным окном.

– находится рядом со входом и огромным панорамным окном. На входе также находится зона ожидания, ресепшен .

. К омната для переговоров – рассчитана на 4 человек, оборудована телевизором, есть все возможности для проведения презентаций. В «переговорке» можно провести не только рабочие встречи, но и занятия с репетиторами или, например, сессию с психологом.

– рассчитана на 4 человек, оборудована телевизором, есть все возможности для проведения презентаций. В «переговорке» можно провести не только рабочие встречи, но и занятия с репетиторами или, например, сессию с психологом. М ногофункциональное пространство – сердце «Соседского центра» –самое просторное помещение, которое можно использовать для проведения встреч, мероприятий, творческих мастер-классов, дней рождений, кинопросмотров.

– сердце «Соседского центра» –самое просторное помещение, которое можно использовать для проведения встреч, мероприятий, творческих мастер-классов, дней рождений, кинопросмотров. Детская игровая комната – оборудована не хуже, чем в некоторых ТЦ. Кроме горок, бассейнов с шариками, есть игрушки, развивающие детскую моторику, а также место для настольных игр.

– оборудована не хуже, чем в некоторых ТЦ. Кроме горок, бассейнов с шариками, есть игрушки, развивающие детскую моторику, а также место для настольных игр. Библиотека – уже наполнена книгами на любой вкус – от архитектуры до психологии.

«Соседский центр» будет работать по системе абонементов. Это дает возможность всем членам семьи пользоваться помещениями центра ежедневно с 10 до 20 часов. Предусмотрена и возможность индивидуальной аренды – к примеру, для проведения детского дня рождения или творческого мастер-класса.

ГРАНДСТРОЙ открыл "Соседский центр".

Фото: Андрей Фёдоров

Комната для переговоров.

Фото: Андрей Фёдоров

Многофункциональное пространство.

Фото: Андрей Фёдоров

Детская игровая комната.

Фото: Андрей Фёдоров