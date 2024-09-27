В Иркутской области возобновили экспорт рыбной продукции в Китай

Поставки рыбной продукции в Китай возобновили в Иркутской области. Основную долю экспорта в данном сегменте занимает замороженная рыба, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Первую партию продукции уже отправили. В ближайшее время доставят еще одну. В дальнейшем планируется увеличить объем поставок и расширить перечень рыбных товаров.

По данным властей, договоренности о сотрудничестве с китайской стороной региональным брендом, занимающимися переработкой и консервированием рыбной продукции, были достигнуты зимой этого года на полях 31-й Международной выставки «Продэкспо» в Москве.

Предприятие осуществляло поставки рыбной продукции в Китай и ранее, но они были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Теперь экспорт возобновили. Его объем в три раза превысил допандемийный.