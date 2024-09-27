Иркутская компания получит 20 млн рублей на создание импортозамещающего производства

Компания в Иркутске получит деньги на создание импортозамещающего производства. Большую часть средств на эти цели по заявке, которая была предварительно одобрена, выделит Фонд развития промышленности, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Льготный заем в размере 20,1 млн рублей по ставке 3 % годовых предприятие намерено направить на создание производства устройств для коммутации и защиты электрических цепей. В частности, будут закуплены отрезной маятниковый станок, пробивной пресс, камерная печь и многое другое.

Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 30 млн рублей. Средства будут выделены по совместной федерально-региональной программе. Согласно ее условиям, льготное заемное финансирование предоставляется на проекты, направленные на импортозамещение, экспорт и производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения. В данном случае это выпуск высоковольтных разъединителей.