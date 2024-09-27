Новое семиэтажное здание Арбитражного суда построили в Иркутске

В Иркутске на пересечении улиц 4-я Советская и Седова построили новое здание Арбитражного суда региона. Оно имеет семь этажей. Торжественное открытие состоялось сегодня, рассказали в пресс-службе мэрии.

Объект включает 34 зала для заседаний, рабочие кабинеты руководства, судей и сотрудников, помещения вспомогательного назначения, присутственные зоны для посетителей. Он доступен для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Строительство началось в 2019 году. Объект обустроили на месте пустыря. Выполнена архитектурная подсветка строения, во время праздников она будет иметь цвета российского флага. Центральный вход украшает скульптура богини правосудия Фемиды.