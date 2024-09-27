Криптоинвестор из Приангарья отдала «девелоперам из Кипра» 630 тысяч рублей

В Черемхово мошенникам удалось обмануть преподавателя-криптоинвестора. Они представились девелоперами из Кипра, рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

Известно, что один из аферистов написал женщине в мессенджере в апреле 2024 года. Он пояснил, что вместе с сибирячкой состоит в общей тематической инвестиционной группе. Пострадавшая зашла в сообщество, изучила переписку и удалилась. Однако общение с собеседником не прекратила. Последний рассказал о строительной компании за границей и предложил инвестировать в застройщика.

Женщина доверилась и зарегистрировалась на указанном ей сайте, создала личный кабинет и связалась с куратором. Для первоначального капитала потерпевшая вывела собственные накопления с криптовалютного кошелька. На протяжении нескольких месяцев она пополняла несуществующий счет.

При попытке вывести деньги ее потребовали оформить приватный ключ. Оформив его, она потребовала вернуть потраченные сбережения, но вместо этого злоумышленник перешел на оскорбления. В итоге жительница Черемхово потеряла 630 тысяч рублей, накопленные от реальных инвестиций.

Сейчас в обстоятельствах обмана разбираются сотрудники полиции.