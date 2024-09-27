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Каталог товаров мастеров и ремесленников создали в Иркутской области

Региональный каталог товаров мастеров и ремесленников выпустили в Иркутской области. В издание вошли примеры корпоративных сувениров от 120 мастеров региона – это более 20 видов продукции, рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Мастера, представленные в каталоге, изготавливают игрушки, свечи, сладости, различные изделия из дерева, стекла и других материалов. Все вещи ручной работы.

Этот каталог, который выпущен в печатной и электронной версиях, поможет компаниям и коллективам Приангарья выбрать подарки и сувенирную продукцию для своих партнеров и сотрудников. Презентация печатной версии состоялась в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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