Свыше 10 зданий в Иркутске украсили новыми муралами

В рамках фестиваля «Голос улиц» на 11 зданиях в областном центре появились новые муралы. Художественную роспись наносили мастера из Москвы, Московской области, Калининграда, Владивостока, Владимира, Ульяновска, Красноуральска, Иркутска и Ангарска, рассказали в пресс-службе мэрии.

Мастера обновили административное здание на Свердлова, 26/1, жилые дома на улицах Депутатская, 25, Лермонтова, 333в, Франк-Каменецкого, 13, Литвинова, 9, а также в микрорайоне Первомайский 13а и 31а. Муралы нанесли и на четыре коммунальных объекта, расположенных на Лермонтова, 295, Помяловского, 30, на бульваре Гагарина, 13а и 44.

В рамках события также проводили лекции, творческие встречи, мастер-классы, интерактивы для взрослых и детей, прогулки и кинопоказы. Их можно было посещать бесплатно.

По данным властей, фестиваль также проходил в Шелехове, Усолье-Сибирском и Слюдянке. Всего в этом году был реализован 21 художественный проект.