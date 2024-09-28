Сбер и Якутия разработали предложения для AI-трансформации региона

25 сентября Сбер и правительство Республики Саха (Якутия) провели дизайн-сессию по применению технологий искусственного интеллекта.

Участники, представители крупного, среднего и малого бизнеса, траслевых министерств обсудили глобальный тренд – цифровизацию экономики, а также познакомились с современными цифровыми сервисами Сбера для решения инфраструктурных задач республики.

Одной из ключевых тем обсуждения был генеративный искусственный интеллект, который, по мнению экспертов, может стать ключевыми звеном в улучшении государственных услуг для населения и бизнеса.

Работа на дизайн-сессии проходила в проектных командах, которые состояли из представителей отраслевых министерств Якутии и экспертов Сбера. Участники обсуждали методы использования искусственного интеллекта (AI) и выдвинули свои предложения относительно цифровой трансформации региона.

Команды разработали проекты, которые включают применение AI-технологий в таких приоритетных отраслях, как добыча и логистика, строительство и городская среда, пищевая, креативная и промышленная отрасли, торговля и туризм.

«Сегодня все больше регионов нашей страны стремятся перейти на государственное управление с использованием технологий искусственного интеллекта. И Якутия является реальным лидером в этом направлении в России. Мы рады помогать руководству республики в этом, делиться накопленной экспертизой и опытом, чтобы сделать жизнь якутян комфортнее и качественнее», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Сбер является центром компетенций федерального проекта «Искусственный интеллект» и реализует соглашение с правительством РФ о развитии высокотехнологичной отрасли «Искусственный интеллект». Сбер также активно участвует в реализации Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года.