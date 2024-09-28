Сбер провёл в Якутске серию научных лекций по искусственному интеллекту

На площадке «Школы 21» в Якутске прошла серия лекций по искусственному интеллекту AI Journey («Путешестви е в мир искусственного интеллекта») . Эксперты Сбера совместно с ведущими компаниями региона поделились знаниями о современных трендах развития искусственного интеллекта (AI), опытом применения инновационных технологий в различных отраслях, включая науку и бизнес, а также обсудили возможности технологий в клиентских сервисах.

Алексей Храмцов, исполнительный директор Центра технологий метаверса Сбербанка, представил AI-инструменты для решения задач в креативных индустриях и рассказал о текущих проектах, в которых активно применяются AI-инструменты собственной разработки.

Ксения Кузнецова, руководитель направления Управления развития перспективных технологий AI Сбербанка, рассказала об истории зарождения искусственного интеллекта как системы, о создании и обучении больших языковых моделей, привела примеры успешных AI-кейсов в жизни и бизнесе и представила последние тренды в AI-сфере.

Михаил Мазуров, главный инженер по разработке SberDevices, в своём докладе затронул темы разработки пайплайна для генерации 3D-объектов при создании креативных объектов для виртуальной реальности, познакомил слушателей с инженерными задачами по обучению по обучению диффузионных и трансформенных моделей, которые сегодня решают исследователи.

Светлана Габдуллина, ведущий специалист по машинному обучению ecom.tech, на реальном примере задачи автоматической ретуши в процессе подготовки фотографий товаров к публикации в приложении продемонстрировала особенности, преимущества и недостатки генеративных подходов, а также возникающие ограничения и проблемы в решении данной задачи.

Василий Борисов, первый заместитель директора Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия), рассказал о работе центра цифровизации языкового и культурного наследия народов Якутии, AI-проектах и сервисах библиотеки в помощь читателям и учёным.

Сергей Степанов, руководитель молодёжной лаборатории «Вычислительные технологии и искусственный интеллект» Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова, представил доклад о цифровизации якутского языка, рассказал об опыте и перспективах обучения и применения языковых моделей, инструментах для обработки естественного языка и синтеза речи, которые позволяют создавать сервисы для перевода, распознавания и генерации речи.

«Искусственный интеллект стремительно покоряет все сферы жизни и даёт мощный импульс для развития всех остальных технологий. Наша задача — сделать так, чтобы он стал помощником человеку. Я считаю, что у якутской молодёжи очень высокие знания в области цифровых технологий. Поэтому лекции по искусственному интеллекту, которые проходят с участием ведущих российских экспертов в этой сфере, станут хорошей возможностью усилить и развить свои AI-компетенции», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Якутия, где развитие IT-технологий очень заметно в масштабах страны, не случайно стала площадкой, посвящённой искусственному интеллекту. Уверен, что лекции AI Journey станут для участников ценным источником знаний, которые будут применяться на практике и дадут новый толчок AI-развитию региона», — Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия).