Ингосстрах Банк продлевает акцию с повышенным кешбэком до 8% в супермаркетах

Ингосстрах Банк продлевает акцию с повышенным начислением кешбэка на категорию «Супермаркеты» до 31 декабря 2024 года. В рамках предложения держатели платежных карт получают +5% Ингорублями от суммы покупки к базовому начислению бонусов.

С учетом выгоды по акции общий размер кешбэка составит:

6% – по виртуальным, стандартным дебетовым и кредитным картам «Ингосстрах Бонус»;

8% – по премиальным дебетовым картам «Ингосстрах Бонус».

Также держатели карт Ингосстрах Банка на постоянной основе получают кешбэк Ингорублями за покупки в популярных категориях:

до 10% – ОСАГО и другие полисы «Ингосстраха»;

5% – автозаправки, автомойки, шиномонтаж;

5% – бонусная категория месяца (в октябре – кафе и рестораны, в ноябре – фастфуд);

до 3% – прочие покупки.

Максимальный размер начислений за месяц по акции «Супермаркеты» составляет 1 000 Ингорублей для стандартных карт и 3 000 Ингорублей для премиальных дебетовых карт. Если клиент достиг максимального порога начислений по акции в супермаркетах, за покупку продуктов продолжит начисляться базовый кешбэк: 1% для виртуальных и стандартных карт и до 3% для премиальных дебетовых карт.

В дополнение к начислениям по акции клиенты в рамках программы «Ингосстрах Бонус» могут заработать до 7 000 Ингорублей по стандартным картам и до 17 000 по премиальным картам, и это одно из наиболее выгодных предложений на рынке программ лояльности.