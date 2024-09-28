Прямое железнодорожное сообщение Иркутск – Барнаул запустят в декабре

В России с 15 декабря будет запущено регулярное прямое железнодорожное сообщение Иркутск – Барнаул. В настоящее время добраться из одного города в другой можно только с пересадкой, сообщает пресс-служба РЖД.

«Группа беспересадочных вагонов будет курсировать в составе нового круглогодичного поезда №137/138 Иркутск – Абакан, отправляясь через день из Иркутска с 15 декабря в 19:23, из Барнаула – с 18 декабря в 13:55», – говорится в сообщении.

В пути предусмотрены остановки на станциях Зима, Тулун, Нижнеудинск, Тайшет, Саянская, Абакан, Междуреченск, Новокузнецк, Заринская и других. Кроме того, поезд позволит добраться до курорта Белокуриха, к горнолыжным склонам Шерегеша, к озеру Байкал и другим знаковым локациям.

Пассажиры смогут ездить как в купейных, так и плацкартных вагонах с кондиционерами, биотуалетами и другими удобствами. Билеты уже в продаже, их средняя стоимость – от 4 тысяч рублей.