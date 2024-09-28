Свыше 200 новых соцобъектов построили в Иркутской области за пять лет

Более 200 новых объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и жилищно-коммунального хозяйства построили в Иркутской области за пять лет по нацпроектам, в которых Приангарье участвует с 2019 года, рассказали в пресс-службе правительства региона.

На реализацию соответствующих мероприятий направлено 181,4 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета – 103,3 млрд рублей, средства областного бюджета – 64,8 млрд рублей, средства Фонда развития территорий – 13,3 млрд рублей.

В частности, построены и введены в эксплуатацию 20 новых школ, 30 детских садов. Отремонтирован 101 школьный спортивный зал. В 459 СОШ открыты центры «Точка роста». Создано восемь домов культуры общей вместимостью 1069 человек, проведен капитальный ремонт в 13 учреждениях, создана 21 модельная библиотека.

В сфере спорта появились 14 объектов, ЖКХ – 22 объекта. Благоустроено 1367 общественных и дворовых территорий, создана комфортная городская среда для жителей 116 муниципальных образований, общая численность населения в которых – более 2 млн человек. Из ветхого и аварийного жилья переселены более 29 тысяч человек.

Появились участковая больница, 84 фельдшерско-акушерских пункта, 26 врачебных амбулаторий. Отремонтировано 53 объекта здравоохранения, приобретено 17 передвижных медицинских комплексов, 299 автомобилей для обслуживания медицинских работников и пациентов, четыре тысячи единиц медицинского оборудования.

Приведено в нормативное состояние 500 объектов дорожного хозяйства общей протяженностью более 1,5 тысячи километров. Закуплено 140 единиц коммунальной техники, работающей на газомоторном топливе, проведены работы по подключению 300 домов к сетям газоснабжения. Закуплено 109 единиц новой автобусной техники.

В 2024 году в рамках 13 национальных проектов ведется реализации мероприятий по 47 региональным проектам. В том числе, регион оперативно включился в новый национальный проект «Беспилотные авиационные системы».